(Agenzia Vista) Liguria, 28 febbraio 2020 Avanti Liguria, lo spot della Regione per reagire all'emergenza coronavirus "La Liguria a noi piace così, viva, attiva, tenace, forte" Così nel video della Regione Liguria per lanciare l'hashtag #AvantiLiguria per mostrare il volto migliore del territorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev