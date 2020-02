(Agenzia Vista) Napoli, 28 febbraio 2020 Coronavirus, Di Maio: "Non abbiamo bisogno di camapagne elettorali su emergenza" "Non abbiamo bisogno di camapagne elettorali su emergenza". Così il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell'evento "Innovare per crescere" organizzato da Leonardo in occasione dell'inaugurazione del nuovo Aerotech Campus presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco (Na). Fonte: Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev