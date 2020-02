(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2020 Coronavirus, Gualtieri auspichiamo sostegno largo in Parlamento a decreto "Con questo decreto economico vogliamo lanciare un messaggio di fiducia: l'Italia può ripartire. Auspichiamo un largo sostgno in Parlamento al decreto" così il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri intervenuto ad un banchetto di Italia Viva a sostegno della sua candidatura per le suppletive alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev