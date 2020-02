(Agenzia Vista) Alassio, 28 febbraio 2020 Coronavirus, partenza da Alassio verso il Piemonte per i turisti in quarantena Sono iniziate le operazioni di rientro in Piemonte della comitiva astigiana che si trovava in un hotel di Alassio esposto al contagio da coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev