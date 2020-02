(Agenzia Vista) Roma, 29 febbraio 2020 Coronavirus, Meloni ai turisti: “Italia prima nazione a isolare il virus, non abbiate paura a venire in Italia” “Italia prima nazione a isolare il virus, non abbiate paura a venire in Italia” queste le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in un video che ha pubblicato sui social per rassicurare i turisti. Meloni ha ricordato l’impegno dell’Italia nelle misure precauzionali e ha invitato i turisti a continuare a scegliere l’Italia come meta dei viaggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it