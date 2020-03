(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2020 Continuano i lavori di abbattimento della Tangenziale Est a Roma, le immagini La sindaca do Roma Virginia Raggi su Facebook: "Non si fermano i lavori di abbattimento della Tangenziale Est. L’unico tratto rimasto in piedi è quello davanti all’ingresso della stazione Tiburtina. In questi giorni stiamo rimuovendo la parte bassa della struttura rimanente e i piloni che la sorreggono. Prosegue, poi, la raccolta dei materiali demoliti che saranno riciclati al 100%." Fonte Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it