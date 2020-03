(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 marzo 2020 Coronavirus, Gentiloni: "Massima disponibilità da Ue a richieste Italia" "Innanzitutto c’è un messaggio di grande solidarietà da parte dell’Ue, di solidarietà alle famiglie, alle persone che sono state colpite dall’infezione del Coronavirus e anche di gratitudine, che io voglio sottolineare alle persone che in questo momento stanno lavorando in Italia negli ospedali, nelle forze di sicurezza, a tutti quelli che sono impegnati nel contenimento di questo contagio. Sul piano economico le nostre regole, le regole del patto stabilità e crescita, prevedono che in caso di circostanze eccezionali ci possano essere delle deviazioni dagli impegni di finanza pubblica. Questo è un chiaro caso di questo genere quindi quando arriverà la richiesta del Governo italiano penso che la Commissione europea la valuterà con la massima apertura e disponibilità. Quello di cui c’è bisogno oggi di dare veramente un messaggio di solidarietà da parte dell’Europa a tutti i Paesi europei e in particolare all’Italia che ha in questo momento difficoltà maggiori.” Così il commissario agli Affari Economici dell’Ue, Paolo Gentiloni, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una conferenza stampa della Commissione Ue a Bruxelles sul Coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev