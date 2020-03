(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2020 Tajani no inciuci, non faremo da stampella a Governo La conferenza stampa di Forza Italia per presentare le proposte economiche per fronteggiare l'emergenza Coronavirus a livello europeo e italiano. Presente Antonio Tajani, con la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini, Renato Brunetta e Giorgio Mule'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev