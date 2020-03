(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2020 Coronavirus, Gualtieri: “G7 pronto a rilanciare l’economia insieme, passo importante” “G7 pronto a rilanciare l’economia insieme, passo importante” queste le parole del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a margine della conferenza dalla Farnesina per la presentazione del Piano Straordinario 2020 per la promozione del Made in Italy Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev