Coronavirus, Trump incontra case farmaceutiche: "Lavoriamo per vaccino al più presto" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 03 marzo 2020 Coronavirus, Trump incontra case farmaceutiche: "Lavoriamo per vaccino al più presto" "Stiamo lavorando duramente per velocizzare il processo di sviluppo di un vaccino. Stiamo anche lavorando con massima velocità per sviluppare una terapia che aiuti le persone a riprendersi il più velocemente possibile. E' possibile che una terapia sarà pronta prima del vaccino e cercheremo di portare trattamenti efficaci nel mercato al più presto. Ci sono comunque dei buoni progressi”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrando i dirigenti delle farmaceutiche . Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev