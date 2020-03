Lavoro, Treu (Cnel): "Corpi intermedi possono fare da collante tra territori e istituzioni"

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2020 Lavoro, Treu (Cnel) intervenire contro eccessiva volatilita' “In questo momento difficile c’è bisogno di un grande piano per far ripartire l’Italia. Come emerge dal Rapporto Ipsos-Flair il Paese è spaccato, le persone sono disorientate e in preda all’emotività. Dobbiamo ripartire dai nostri punti di forza, dalle risorse e dalle energie positive che ci uniscono. In questa fase così delicata è fondamentale il ruolo dei corpi intermedi che possono fare da collante tra i territori e le istituzioni”. Lo ha affermato il presidente del CNEL Tiziano Treu alla presentazione del Rapporto Ipsos-Flair 2020 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev