(Agenzia Vista) Grecia, 03 marzo 2020 Migranti, von der Leyen, Michel e Sassoli in Grecia al confine con la Turchia La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Charles Michel e il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, si sono recati in Grecia, al confine con la Turchia per un sopralluogo. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev