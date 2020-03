(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2020 Coronavirus, Salvini: "Sospendere ogni tributo per tutto il 2020" Il leader della Lega Matteo Salvini su Facebook: "Sospendere ogni tributo per tutto il 2020. Via Irpef, Iva, Imu per chi sta affrontando l'emergenza Coronavirus" Fonte Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev