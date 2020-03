(Agenzia Vista) Milano, 05 marzo 2020 Coronavirus, tele-laurea al Politecnico di Milano ai tempi dell'emergenza “Lo stato di emergenza nel quale ci troviamo, ha una connotazione del tutto particolare.” dicono i relatori. Per fronteggiare l’emergenza coronavirus le Universita’ lombarde, e non solo, si stanno organizzando per permettere agli studenti di laurearsi attraverso tele-lauree tramite computer. Nelle immagini la proclamazione di uno studente del politecnico di Milano in Ingegneria aereospaziale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev