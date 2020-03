(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2020 Coronavirus, Crimi: “Europa si vede nella solidarietà, noi non lasceremo nessuno indietro” “Europa si vede nella solidarietà, noi non lasceremo nessuno indietro” queste le parole di Vito Crimi, capo politico del M5S, durante la conferenza stampa per illustrare alcune proposte di rilancio economico per l'Italia in risposta all'emergenza Coronavirus presso la sala Nassirya del Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it