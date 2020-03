(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2020 Coronavirus, Nardella: “Starò a casa per 15 giorni, di recente ho incontrato Zingaretti” “Starò a casa per 15 giorni, di recente ho incontrato Zingaretti” queste le parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze, che tramite un video postato sul suo profilo facebook ha avvisato i cittadini che resterà a casa per due settimane in autoisolamento Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev