(Agenzia Vista) Salerno, 08 marzo 2020 Presidio a Salerno per identificazione viaggiatori dal Nord l'intervista agli opertori Il servizio di Lira Tv. Le regioni del Sud chiedono l'isolamento domiciliare per chi viene dalle zone rosse del Nord: a prendere questa posizione Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Due autobus sono arrivati in piazza della Concordia a Salerno. Ad aspettarli ci sono poliziotti con mascherine antivirus, vigili urbani e personale sanitario del 118. Courtesy Lira Tv. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev