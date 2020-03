(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2020 Coronavirus, Brusaferro (ISS) zone rosse per rallentare la trasmissione "Un grande appello che mi sento di fare a tutti: non e' che una parte dell'Italia e' immune, semplicemente al momento in una parte del Paese il virus circola di meno. Dipende dai nostri comportamenti, dal saper rispettare il distanziamento sociale. La creazione di zone rosse è finalizzata a rallentare la trasmissione dell'epidemia". Così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro in conferenza stampa alla Protezione Civile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev