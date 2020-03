(Agenzia Vista) Napoli, 08 marzo 2020 Coronavirus, De Luca: "Servono assunzioni e macchinari, ci muoveremo con poteri commissariali" Il governatore della Campania Vincenzo De Luca su Facebook per informare i cittadini su come la Regione affronta l'emergenza Coronavirus: "tutto quello che si sta facendo ha l’obiettivo di ridurre i contagi e il numero di pazienti ospedalizzati. In questo modo, possiamo gestire al meglio la situazione." Fonte Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev