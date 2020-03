(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2020 Coronavirus, Mattarella dedico l'8 marzo alle donne che combattono in prima line "Rivolgo un pensiero riconoscente alle tante donne che si stanno impegnando negli ospedali, nei laboratori, nelle zone rosse per contrastare la diffusione del virus che ci preoccupa in questi giorni. Lavorano in condizioni difficili, con competenza e con spirito di sacrificio, con dedizione". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio in occasione della festa della donna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev