(Agenzia Vista) Milano, 08 marzo 2020 Coronavirus Milano, i pendolari diretti a casa: “Non vale più la pena restare” Milano stazione Lambrate, pochi i pendolari per lo più giovani e fuori sede intenti a tornare a casa data la chiusura di tutte le attività pubbliche come teatri, musei, e soprattutto università, “una soluzione del genere (quella del nuovo DPCM) sconvolge le persone” dice uno studente del Politecnico,” diretto verso Venezia, qui non vale più la pena restare” replica un altro studente” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev