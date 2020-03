(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2020 Coronavirus, Sangiorgi (Negramaro) scrive un brano contro la paura, "Restiamo a casa" Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, ha pubblicato sui social un brano inedito dal titolo "Restiamo a casa": "Le immagini di tutte quelle persone che ieri scappavano da Milano e assalivano l’ultimo treno che li avrebbe ripotati a casa, dai propri affetti, sono ancora impresse nella mia mente...Cucino il ragù della domenica, fingo che sia tutto normale , come sempre. Giro e rigiro quel sugo, che stella ama tanto. Smetto, lo faccio riposare e penso che ho del tempo per mettere nero su bianco i miei pensieri e, magari, ho il tempo pure di cantarli, prima di riprendere la cura del mio ragù. Sento che è giusto condividere queste parole nuove con voi, scritte per voi, per me... per capire o per cercare almeno di farlo. La musica, tante volte, mi ha aiutato a comprendere, a comprendermi." Fonte Facebook Giuliano Sangiorgi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev