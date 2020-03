(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2020 Conte: “Zona rossa in tutta Italia per lo stesso tempo di Lombardia e province” “Zona rossa in tutta Italia per lo stesso tempo di Lombardia e province” queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa da Palazzo Chigi sugli aggiornamenti delle direttive per arginare il coronavirus Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev