(Agenzia Vista) Bologna, 09 marzo 2020 Coronavirus, Bonaccini cittadini si spostino solo per necessita' "Le merci potranno circolare e chi non è in quarantena o contagiato può recarsi a lavorare. Tuttavia invitiamo tutti i cittadini a spostarsi solo in caso di necessità". Così il Presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini. / courtesy E'TV Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev