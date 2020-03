(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2020 Coronavirus, Borrelli: “Iniziata la consegna di 325 respiratori per terapie intensive” “Iniziata la consegna di 325 respiratori per terapie intensive”queste le parole del commissario straordinario per l’emergenza da coronavirus, Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa per l’aggiornamento del contagio. La conferenza si è tenuta dalla sede della Protezione Civile di Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev