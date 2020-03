'Io resto a casa' ferma il calcio. Sospesa la serie A e tutti gli eventi sportivi

L'annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi: "In questo contesto non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive e le gare. Penso al campionato di calcio", ha detto. All'interno del decreto DPCM denominato "Io resto a casa" per limitare gli effetti dell'epidemia del coronavirus c'è anche lo stop allo sport, serie A compresa.

Fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev