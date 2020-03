(Agenzia Vista) Londra, 09 marzo 2020 Coronavirus, l'appello di Mika ai fan Restate in casa e cercate di essere creativi L'appello del cantante ai fan italiani: "Voglio mandare un messaggio a tutti i miei fan e anche ai miei amici in Italia. Milano, Lombardia, l'Italia tutta: è un momento molto difficile, socialmente ed economicamente, però bisogna tenere duro. È importante evitare i contatti da vicino. Le autorità raccomandano di rimanere a casa il più possibile, ma anche in questo momento, quando siamo a casa, è importante rimanere positivi e anche creativi" Fonte Instagram Mika Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev