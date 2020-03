(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 marzo 2020 Migranti, von der Leyen: "Pressione politica a frontiere Ue" La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles per parlare dei 100 giorni della Commissione: "C'e' una pressione di origine politica alla frontiera della Ue, ne parlerò anche con il presidente Erdogan per trovare una soluzione: bisogna alleviare la pressione al confine e rispettare il diritto di tutti a chiedere asilo, bisognerà aiutare la Grecia e la Turchia per alleviare questa pressione" / fonte EBS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev