(Agenzia Vista)Puglia, 10 marzo 2020 Coronavirus, Emiliano (Puglia): “Non sono regole ma ordini per contenere il virus” “Non sono regole ma ordini per contenere il virus” le parole del Presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, in un video pubblicato sul suo profilo facebook, in cui spiega le norme in vigore per arginare il coronavirus Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev