(Agenzia Vista) Puglia, 10 marzo 2020 Coronavirus, Emiliano Regioni d'accordo all'unanimita' su estensione restrizioni "Siamo in una situazione molto seria. C'è una espansione dell'epidemia molto forte nelle zone ad alta sorveglianza e che i contagi si stanno moltiplicando in tutte le Regioni. Per questo siamo stati unanimemente d'accordo, con gli altri Governatori, sulla decisione di estendere le misure restrittive su tutto il territorio italiano". Così il presidente della Puglia Michele Emiliano in un videomessaggio su facebook. / facebook Emiliano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev