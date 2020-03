(Agenzia Vista) Lombardia, 10 marzo 2020 Coronavirus, Fontana: "In zona rossa lodigiano inversione di tendenza, contagi in calo" Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa per illustrare gli sviluppi sull'emergenza coronavirus: "Dai dati esaminati, abbiamo visto che la zona rossa di Lodi e Codogno è l'unica zona in cui l'evoluzione dell'infezione si sta invertendo e si sta riducendo, diversamente dal resto della Lombardia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev