(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2020 Coronavirus, le lunghe code fuori dai supermercati In seguito alle direttive del Governo che invitano i cittadini a non uscire di casa se non per motivi di salute o lavoro, molte persone si sono recate nella notte nei supermercati per fare rifornimenti Twitter TonyUrbe Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev