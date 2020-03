(Agenzia Vista) Genova, 10 marzo 2020 Coronavirus, Toti: "In Liguria 132 casi positivi, 87 dei quali in ospedale" Gli aggiornamenti del presidente delle Liguria Giovanni Toti su quello che sta facendo la Regione per contrastare l'emergenza Coronavirus Fonte Facebook Giovanni Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev