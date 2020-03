(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 marzo 2020 Coronavirus, Von der Leyen pronti a discutere misure addizionali per l'Italia "Ho sentito il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. Siamo pronti a discutere per misure addizionali". Così la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev