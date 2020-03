(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 marzo 2020 Coronavirus, Dombrovskis complimenti all'Italia per misure coraggiose adottate "Vorrei lodare il governo italiano per le misure misure coraggiose adottate per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Sappiamo che hanno grandi conseguenze per i cittadini italiani, ma e' meglio adottare queste misure forti per proteggere il piu' persone possibili dal virus. Sosterremo l'Italia e i suoi cittadini con tutti i mezzi e le misure a nostra a disposizione". Così il presidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis in conferenza stampa a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev