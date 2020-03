(Agenzia Vista) Washington, 11 marzo 2020 Coronavirus, Trump: "Sto bene ma farò il test" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sottoporrà al test per la ricerca del Coronavirus: "Sto bene, non c'è motivo di farlo perché non ho sintomi, ma lo farò" Fonte White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev