(Agenzia Vista) Marghera, 11 marzo 2020 Coronavirus, Zaia se non si rispettano regole si rischiano 2 milioni di contagi in Veneto "Faccio un richiamo alla responsabilità. Se non rispettiamo tutti le regole rischiamo di avere 2 milioni di contagi da qui al 15 aprile in Veneto". Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa in Protezione Civile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev