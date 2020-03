(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2020 Coronavirus, Conte: "Nominerò commissario Domenico Arcuri" Il presidente del Consiglio Giuseppe in un video messaggio: "Nominerò un commissario responsabile per le strutture saniutarie, avrà ampi poteri di deroga, per rafforzare la produzione di attrezzature e sopperire alle carenze, sarà il dottor Domenico Arcuri ad di Invitalia e si coordinerà con Borrelli" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev