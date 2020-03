(Agenzia Vista) Milano, 12 marzo 2020 Coronavirus, Sala: "Fondo di mutuo soccorso e parcheggi liberi" "Ieri ho firmato un’ordinanza che incide sulle rette scolastiche, sul pagamento dei tributi, sulla chiusura dei mercati comunali all’aperto, sull’apertura di area B e area C. Se servirà altro lo faremo. A partire da oggi, quando firmerò un’ordinanza per rendere liberi i parcheggi di superfice sulle strisce gialle e sulle strisce blu". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un videomessaggio diffuso sui canali social. Fonte: Facebook/Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev