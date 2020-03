(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2020 Dal Colosseo a San Pietro i luoghi simboli di Roma come non si sono mai visti (senza turisti) Il Colosseo, via dei Fori Imperiali, l'Altare della Patria, la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, il Pantheon, Piazza San Pietro: alcuni fra i principali luoghi di interesse della Capitale, solitamente gremiti di turisti, semideserti per via dell'emergenza coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev