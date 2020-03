(Agenzia Vista) Napoli, 12 marzo 2020 #iorestoacasa musica da finestre e balconi per evitare contagio Dopo i decreti del Governo che invitano a non uscire per evitare il contagio da Coronavirus, le persone si organizzano da casa per sentirsi vicini nonostante l'emergenza. Ecco un gruppo musicale improvvisato da balconi e finestre Fonte Facebook Antonio Quartuccio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev