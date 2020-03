(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2020 Piazza Navona e Campo dei Fiori deserti in sottofondo solo la malinconia della fisarmonica Con le nuove normative emanate dal Governo, sono pochissimi i turisti a passaggio tra piazza Navona e Campo dei Fiori. I pochi che camminano per le strade di Roma sono muniti di mascherina e i locali, semivuoti, cercano di far rispettare le distanze di sicurezza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev