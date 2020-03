(Agenzia Vista) Francoforte, 13 marzo 2020 BCE, Lagarde: "Non siamo qui per ridurre lo spread" "Non siamo qui per ridurre gli spread. Non è la missione della Bce, ci sono altri strumenti e altre istituzioni incaricate di farlo". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Francoforte. Fonte: BCE Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev