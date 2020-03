(Agenzia Vista) Crotone, 13 marzo 2020 Il flash mob all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone sulle note di Rino Gaetano I medici e gli operatori sanitari del reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone hanno promosso questa mattina un flash-mob all’interno del nosocomio sfilando con vari cartelli positivi rivolti alla comunità che sta affrontando questo periodo non facile travolto dall’emergenza Coronavirus. Ad accompagnare questa “sfilata” le note di “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, inno della città di Crotone, e che in questa occasione ha un significato ancora più forte: “andrà tutto bene”, come emerge dai messaggi degli operatori. / courtesy Videocalabria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev