(Agenzia Vista) Bari, 13 marzo 2020 Il sindaco di Bari Decaro rimprovera i cittadini al parco: "Questa è un emergenza non una vacanza" Il sindaco di Bari Antonio Decaro richiamando i cittadini al parco: "Forse non ci siamo capiti. Questa è una emergenza non una vacanza. Tutti a casa. I parchi da oggi sono chiusi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev