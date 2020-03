(Agenzia Vista) Bologna, 14 marzo 2020 Controlli dei carabinieri. Ecco i consigli per evitare sanzioni, il servizio Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri di Bologna per far rispettare le misure straordinarie per combattere l'epidemia da coronavirus. Ne parla il colonnello Solazzo, comandante locale dell'Arma, che dà anche alcuni consigli pratici ai cittadini Courtesy Ètv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev