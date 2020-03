(Agenzia Vista) Milano, 14 marzo 2020 Coronavirus, Sala: "Fondo mutuo soccorso ha già raccolto 800mila euro" Il sindaco di Milano Beppe Sala in un videomessaggio su FB: "Non aspettatevi una progressione giornaliera così, ma vi dico che fino a mezzanotte ieri ho ricevuto telefonate da amici e conoscenti che volevano donare. Per il resto state in casa, ma ce la faremo" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev