(Agenzia Vista) Lombardia, 14 marzo 2020 Fontana (Lombardia): “Ottimisti sulla possibilità di reperire ventilatori per terapia intensiva” “Ottimisti sulla possibilità di reperire ventilatori per terapia intensiva” queste le parole del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa. Facebook Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev