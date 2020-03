(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2020 Tor Tre Teste (Roma) applaude a medici e infermieri L’applauso per medici e infermieri arriva anche dal quartiere Tor Tre Teste di Roma. In tanti si sono affacciati dai balconi per manifestare sostegno ai lavoratori degli ospedali Twitter Mattia Zucchiatti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev