(Agenzia Vista) Milano, 15 marzo 2020 Fontana: "In arrivo 140 respiratori, lavoriamo per ospedale alla Fiera" Il governatore della Lombardia Attilio Fontana aggiorna i cittadini sulle forniture per l'emergenza coronavirus: "In arrivo 140 respiratori, lavoriamo per ospedale alla Fiera" Fonte Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev